Міністерство соціальної політики підготувало новий законопроект, який регулює, скільки грошей потрібно виділяти Пенсіонеру тим, хто претендує на його спадщину

Про зміни, передбачені законопроектом «Про захист майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами", повідомляє "Сьогодні".

Крім того, якщо законопроект приймуть, то доведеться платити й за інші види соціальних послуг, які надаються за бюджетний рахунок (Наприклад, якщо соцпрацівник приносить продукти, прибирає і т.д.).

Якщо ж спадкоємці не будуть цього робити, установа або місцева влада зможуть звернутися до суду і зажадати відшкодування витрат за три роки.

Поки проект закону оприлюднений для громадського обговорення, до парламенту його направлять пізніше.

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