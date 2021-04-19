Колишній соліст групи "Время и Стекло" Позитив (Олесей Завгородній) здивував зовнішністю

Артист не боїться експериментів із зовнішністю, приміряючи на себе екстравагантні образи, передає Politeka.net. Однак цього разу співак вельми здивував, похвалившись майже невпізнанною зовнішністю.

Річ у тому, що багато часу Позитив носив вуса і бороду, а цього разу він поголився і різко помолодшав.

Крім цього, привертала увагу і зачіска Олексія - довга чолка прикривала лоб. Співак посміхався, дивлячись в камеру, а в пості написав в якій корисній ініціативі взяв участь.

"Сьогодні був дуже позитивний день, хоч і погода таке 🌦@mozgi_group зібрали своїх друзів... і кожен з нас посадив своє дерево🌲я прошу кожного у кого є можливість, приєднатися і посадити своє дерево! Відчуття ніби медитував цілий день) всім добра і посмішок! 🍃 🌷 ",- написав Завгородній.

Колишня колега артиста Надя Дорофєєва з групи "Время и Стекло", яка розпалася в березні 2020 року, не витримала і відреагувала на фото співака.

"Що за молодість?))) ",- написала вона.

"Який милашка))))", " вуса: Дорогий щоденник...✏ ", "Без вусиків такий молодий😍"," Льоша з минулого вийшов погуляти"," як ніби фотка зроблена в 16🔥 краааашш", "знову вусики збрив", "дитина😍", "малюк, ти загубився?😢 ",- прокоментували інші користувачі мережі.

Нагадаємо, Позитив виступив в екстравагантному образі на шоу "Ліпсінк батл". Співак одягнув білу перуку, сукню і ботфорти, пародіюючи Ірину Білик.

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