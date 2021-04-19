Ектор Хіменес-Браво, ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф", поділився милими знімками

Як передає Politeka.net, відомий кулінар не тільки радує фоловером смачними рецептами, а й охоче розповідає про своє життя.

"Всіх з понеділком, друзі! Саме час починати нове життя, бігати, вивчати нову мову і сідати на дієту! Якщо ви чекали знак, то це він!» ,- написав Ектор.

Також він показав фото зі своєю собачкою. Кулінар сів на дивані, притулившись до своєї улюблениці. Користувачі Мережі захоплюються милими кадрами.

"Красунчики", "яка ж смішна Лупіта", "Милота", "Боже, які ж ви милашки", - пишуть в коментарях.

Як відомо, вже кілька років у Ектора живе песик породи Чоко Брюссельський гріффон. У нього навіть є своя Станиця в Instagram і безліч фоловерів.

Крім того, в 2020 році кулінару на 48-й день народження подарували ще одну собачку тієї ж породи. Пухнасту дитину він назвав Лупітою.

При цьому Ектор розповідав, що характери вихованців абсолютно різні.

"Найулюбленіше заняття Лупіти-бігати в лісі або в саду. Вона і не заходила б додому, якби не сніданок, обід і вечеря», - жартує кулінар.

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