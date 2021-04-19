Злата Огневич вразила українців змінами в зовнішності за вісім років

Порівняти, як виглядала популярна співачка в 2013 році з її сьогоднішнім образом запропонували українцям на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, українцям показали фото Огневич, зроблене в 2013 році. На ньому тоді ще зовсім юна співачка позує в чорній блузі до відкритими плечима і білому корсеті. Тоді Злата носила довге волосся темно-русявого кольору зі світлим мелірування.

Зараз же співачка перетворилася на справжню золотоволоску з подовженим каре. На недавньому фото вона виглядає свіжо, проте в той же час більш зріло.

"Злата Огневич 2013 року і зараз. За 8 років співачка і учасниця шоу маска написала не один хіт, змінила імідж, поекспериментувала з зачіскою. Зрештою Огневич зупинилася на короткій стрижці зі світлими пасмами", - йдеться у підписі до фото.

Оцінила пост і сама співачка, яка залишила під ним коментар з здивованим і закоханим смайликами.

Українці тут же почали ділитися своїми враженнями від перетворення співачки.

"Але, на жаль, не дуже популярна і затребувана. Це незаслужено. Бажаю Златі успіхів і популярності!", "Їй все йде, Екзотична вона", "змінилася в кращу сторону", "раніше краще була, хоч і красива", "Хороша в усі часи!",- пишуть люди.

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