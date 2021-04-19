Відома співачка Ксенія Попова, зірка нової "ВІА Гри" і "Х-Фактора", показала себе в променях сонця

Як пише Politeka.net, Ксенія Попова торік увійшла до нового складу "ВІА Гри", який презентував Костянтин Меладзе. Продюсер зазначив, що цього разу вибирали тих красунь, які володіють хорошим вокалом. До цього Попова брала участь у проекті "Х-Фактор", А ще активно веде Instagram, де підігріває до себе інтерес.

Цього разу дівчина показала фото, де позувала в маєчці. Ксенія залишила волосся розпущеним, обласкуючи їх променями сонця. Попова попросила вибрати одну з трьох схожих фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива така сонечко просто", "яка красива", "така Сонячна, красуня)", "найкрасивіша", "все, сонечко".

Повідомлялося, що співачка Ксенія Попова з "Х-Фактора" сколихнула публіку яскравим фото.

25-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому крупним планом показала результат експериментів із зовнішністю.

Блондинка скуйовдила волосся, зробивши селфі на телефон.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" повністю роздяглася, ледь прикривши принади волоссям

Також Politeka повідомляла, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" забула про скромність, поманивши формами в спокусливій білизні

А ще Politeka писала, що непокірна зірка "Х-Фактора" відчинила піджак, показавши, чим зачепила Меладзе



