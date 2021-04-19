Популярна українська співачка Наталія Могилевська отримала травму і спробувала сама себе врятувати

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка поділилася з шанувальниками бідою, яка з нею трапилася.

"Хеллоу всім. Як думаєте, що сталося?",- звернулася співачка до фанів, продемонструвавши палець в склянці з льодом.

Було видно, що Могилевська намагається надати собі першу допомогу після несподіваної травми. Вона крутила пальцем і намагалася прилаштувати його до крижинок. Крім цього, вона озвучила відразу три варіанти розвитку подій, запропонувавши шанувальникам вгадати.

"Притиснула палець дверима.

Вкусила Ая

Покарала концертний директор", - залишила три варіанти відповіді співачка.

Правильною відповіддю виявилася перша. Палець Могилевська пошкодила об двері.

Раніше ми писали, що Наталія Могилевська посміялася над інформаційною хвилею, яка піднялася після того, як її помітили на прогулянці з новим чоловіком. Співачка з гумором поставилася до стеження папараці, зазначивши, що із задоволенням спостерігає за припущеннями, які озвучують у ЗМІ.

"Гортаю новинну стрічку, коментарі і не зрозумію. Хто ж цей чоловік, який поруч зі мною? Хто це, хто?",- пожартувала артистка.

Нагадаємо, що Могилевська покрасувалася в короткій спідниці і почала вчити українців розуму: "як же нерозумно...".

Як Politeka писала, що ділова Могилевська обложила українців, які скаржаться на брак грошей: «ви дуже багато...».

Також Politeka повідомляла, що Могилевську на тлі чуток про роман з мільйонером запримітили з новим залицяльником: "відчуваю себе...".