Відома українська актриса Ольга Сумська несподівано засвітилася поруч з відомим коміком і зіркою "Дизель шоу" Сергієм Писаренком
Як передає Politeka.net, Писаренко відомий широкій публіці по грі в команді КВК "Уездный город". Зараз актор успішно поєднує роботу в Україні та Росії, хоча мало кому із зірок це безболісно вдається. Писаренко виступає у складі "Дизель шоу", а також нерідко світиться на російських телеканалах. Крім цього, артист є викладачем в московському вузі.
Нещодавно Писаренко втік до Росії, про що стало відомо з його Instagram. Артист без докорів сумління показав себе під час зйомок і виступів. Судячи з усього, його гастролі по РФ швидко завершилися, так як сьогодні він засвітився в Instagram у актриси Ольги Сумської. Зірка опублікувала селфі з чоловіком, підписавши його: «Рада зустрічі!». Судячи з тегу, зірки зустрілися на зйомках на телеканалі «Інтер».
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