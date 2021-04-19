Відомий комік Юрій Ткач показав, як відповідально ставиться до прогулянок з дитиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік з "Квартал 95" Юрій Ткач, який нещодавно з'явився в шоу "Ліпсінк Батл" в епатажному образі американської зірки Біллі Айліш, часто радує публіку яскравими і веселими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав у своєму мікроблозі чарівний кадр з донькою Лізою, який був зроблений на їх спільній прогулянці.

На новому фото Ткач зображений на прогулянці в цікавому місці і образі, а на плечах у нього примостилася маленька Ліза. Перед камерою актор з'явився в темній куртці з кепкою і капюшоном на голові, а його обличчя прикриває чорна маска – видно тільки очі і веселий погляд. А ось крихітка, на відміну від зоряного батька виглядає дуже яскравою – на ній теплий ліловий костюмчик і світла жилетка, а на голові також капюшон, але вона без маски.

У підписі до кадру Юрій Ткач написав:"до прогулянки треба ставитися серйозно". Користувачі тут же почали активно обговорювати фотографію, розчулюючись сімейної ідилії тата і дочки. "А гуляти теж з такими обличчями будете?", "Красиві", "Класні!", "Як дві краплі", "Звичайно, перед вийти прогулятися, треба обов'язково підготуватися! І гроші не забути взяти", "Ви дуже класна сім'я", "Люди в капюшонах", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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