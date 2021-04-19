Переможниця "Холостяка-9", що стала дружиною Микити Добриніна, показала, як виглядає в житті без фільтрів і макіяжу

Як відомо, зараз Даша Квіткова і її чоловік чекають появи на світ свого первістка. Перед пологами пара вирушила відпочити в Дубай, де і проводить час зараз. Під час відпочинку Квіткова вирішила побути відвертою з шанувальниками, показавши їм, як вона виглядає без зайвих прикрас. Як пише Politeka.net, відповідним відео дівчина поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Квіткова показала себе крупним планом без фільтрів і косметики.

"Це моє обличчя. Абсолютно без фільтрів, без будь-якого макіяжу. Так я виглядаю в житті ... з веснянками на носику", - розповіла Даша.

Потім вона наклала на зображення один з фільтрів Інстаграма, і показала вже більш "вдосконалену" версію свого обличчя з рум'яною шкірою, маленьким носом і збільшеними губами. Квіткова зазначила, що різницю між її видом з фільтрами і без видно відразу.

"Маленький носик і збільшені губки...але це все не я. Я люблю себе такою", - заявила дружина Добриніна.

Вона підкреслила, що абсолютно не соромиться свого обличчя і не соромиться показувати його людям без додаткової обробки або макіяжу. За словами Даші, вона записала це відео відразу по приходу в номер після відпочинку на пляжі.

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