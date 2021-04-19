Представники Андрія Данилка зробили серйозну заяву про стан здоров'я артиста

Не так давно продюсер відомого співака і одного із зіркових детективів в шоу "Маска" Юрій Нікітін в програмі "Зірковий шлях" розповів про серйозні проблеми Данилка зі здоров'ям.

Він нагадав, що багато років тому артист страждав від депресії, однак, після того як він зміг позбутися від неї, Андрій все ще страждає від серйозних проблем зі здоров'ям. Продюсер також заявив, що співак звернувся за допомогою до лікарів не тільки з України, а й з інших країн.

Ці слова Нікітіна викликали великий резонанс в ЗМІ і серед шанувальників Данилко. Судячи з усього, справа набула серйозний оборот, тому представники артиста зробили нову заяву на його офіційній сторінці в Instagram.

Вони підкреслили, що єдина проблема співака зі здоров'ям - це проблема зі сном.

"Хлопці, ви що, з розуму посходили? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше-норм. Менеджмент Андрія Данилка", - йдеться в публікації.

Фанати бурхливо відреагували на цей пост. Багато з них, при цьому, не можуть зрозуміти, що відбувається.

"Не читайте на сніданок московських газет і журналів", "творчих сил Вам і здоров'я Андрій Михайлович", "Так Московська преса пише - Стара стаття - що Данилко невиліковно хворий. Звичайно ми переживаємо за Андрія!", "Ага, народ вже понапридумував і приписав Андрію всі мислимі і немислимі хвороби, від проносу до бубонної чуми, досить подивитися його останні інтерв'ю, де людина прямим текстом говорить, що намагається позбутися який рік від безсоння", "Тримайся рідний", - пишуть люди.

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