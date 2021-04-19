Російська співачка Наташа Корольова дала масштабний сольний концерт у Москві

Як передає Politeka.net, артистка дуже довго готувалася до концерту, особливо, враховуючи той факт, що через карантин вона давно не давала великих концертів, і скучила за публікою. Судячи зі сторіс в Instagram зірки, за концерт вона встигла змінити кілька яскравих образів.

Корольова з'являлася перед публікою в чорному костюмі з червоним вінком на голові, танцювала в яскравого кольору сукнях і костюмах. Одним з ефектних образів вона поділилася в сторіс. На співачці було дуже коротке червоне плаття і колготки в сіточку. Зі сцени її вбрання виглядало дуже ефектно. 47-річна співачка в черговий раз довела, що не збирається старіти і ще здатна заткнути за пояс молодих колег.

Варто відзначити, що на концерті артистка виступила спільно зі своїм чоловіком Сергієм Глушком, який відомий під псевдонімом Тарзан, а також з сином, який будує співочу кар'єру. Цим жестом співачка довела, що сім'я для неї найважливіше.

Раніше ми писали, що Корольова поділилася яскравими кадрами, зробленими на відпочинку в ОАЕ. Таким чином співачка влаштувала собі "перезавантаження" перед концертом.

Нагадаємо, що Корольова без ліфчика подражнила формами, показавши, як пощастило Тарзану: "фігурка золотий перетин".

Як Politeka писала, що Наташа Корольова похвалилася сімейною ідилією з чоловіком-зрадником Тарзаном і улюбленим сином: "Все про що мрію я...".

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Наташа Корольова в міні-бікіні потрусила пишностями, роздратувавши людей: «Будь скромніше...».