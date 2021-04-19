Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як справляється з фізичним навантаженням від великого живота

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Репяхова активно розповідає про перебіг вагітності, ділиться лайфхаками і своїми переживаннями. Нещодавно дівчина розповіла, як справляється з ниючими болями і втомою, пов'язаною з великим животом.

"Практично тиждень ходжу в легендарному німецькому поясі-бандажі і думаю, як добре, що я його знайшла. Головні його функції: бандаж підтримує живіт, знімає напругу в спині і попереку, йдуть ниючі відчуття, стає менше втома, відчувається прямо легкість", - зазначила Репяхова.

Також вона додала, що носіння бандажа дуже впливає на відновлення фігури після пологів, особливо – талії.

«Що дуже важливо-безпека: бандаж ніде не передавлює і не заважає рухам майбутньої мами, він ні в якому разі не зашкодить малюкові», - підвела підсумок Катерина.

У коментарях Репяховій залишили відгуки. Не обійшлося і без критики. Деяких розлютили поради Катерини.

"Можна і без нього", «як вам пасує вагітність, така тендітна", "дві вагітності відходила без таких ось пристосувань... І все прекрасно було", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що вагітна дружина Павлика, якій різко стало погано, показала кадри з клініки: "серце вилітає".

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