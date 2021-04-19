Відома українська ведуча Марічка Падалко розповіла, як планує випробувати на міцність себе і сина

45-річна улюблениця українців, яка веде новини на телеканалі «1+1», поділилася радісною, але при цьому злегка хвилюючою новиною в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Знаєте, чому я так радію! Тому через 54 дні буду бігти перший з 2019 напівмарафон-21 км", - написала ведуча.

Вона додала, що записала не тільки себе, але і свого 14-річного сина Єгора. При цьому хлопчикові вона про це ще не повідомила.

"Шляху назад немає і у Єгора - теж, але він ще про це не знає. Але вчора під час пробіжки, говорив "хоч завтра". Я не настільки впевнена поки в своїх силах, тому що тривалий карантин і відсутність "живих" забігів позначається", - поділилася своїми побоюваннями Падалко.

Втім, в коментарях до її посту тут же відзначився Єгор, який підтвердив, що готовий бігти: «я на все згоден».

Ведуча додала, що найближчим часом буде бігати більше, посилено готуючись до марафону.

Вона також поділилася своїм фото в спортивній формі. На ньому Марічка виглядає дуже радісною.

Шанувальники ведучої прийшли в коментарі до посту, щоб її підтримати.

"Це чудово. Але бережіть себе", "Успіхів вам!", "У вас велика сила волі", "ми знаємо - ви зможете!",- пишуть люди.

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