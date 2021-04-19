Переможець п'ятого сезону шоу "МастерШеф", ресторатор Євген Клопотенко змучив себе дієтами
Як передає Politeka.net, про це він розповів у себе в Instagram.
"Два місяці тому я сів на дієту. Це у мене такі мазохістські замашки. Я тупо обожнюю вводити свої організм та мозок у стан нефігової такої паніки. Бо у тих станах, зазвичай, з'являються круті концепції та усвідомлення. Пішов до дієтолога, послухав професійну думку, аналізи поздавав, щоб зрозуміти, в якому стані мій організм та яка їжа не підходить саме мені", - поділився з шанувальниками Клопотенко.
Шеф-кухар зізнався, що жорсткі обмеження в їжі не для нього, тому що він починає сходити з розуму, стає злим і дратівливим.
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"І тоді я змінив підхід. Залишив 20% рекомендацій дієтолога. Почав їсти менше м'яса і трішки більше овочів. На вечерю замість стейку обираю рибу чи морепродукти. Але якщо я хочу зжерти стейк і це без компромісів, то я жру стейк", - заявив він.
У коментарях Клопотенко знайшов слова підтримки.
"Женя, це круто)", «Так радію, коли люди свідомо ставляться до їжі і свого організму. Як мед", "Круто, коли кухар не виглядає як кухарка зі школи радянських часів", «Женя, вам терпіння і сил», - пишуть користувачі Мережі.
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