Переможець п'ятого сезону шоу "МастерШеф", ресторатор Євген Клопотенко змучив себе дієтами

Як передає Politeka.net, про це він розповів у себе в Instagram.

"Два місяці тому я сів на дієту. Це у мене такі мазохістські замашки. Я тупо обожнюю вводити свої організм та мозок у стан нефігової такої паніки. Бо у тих станах, зазвичай, з'являються круті концепції та усвідомлення. Пішов до дієтолога, послухав професійну думку, аналізи поздавав, щоб зрозуміти, в якому стані мій організм та яка їжа не підходить саме мені", - поділився з шанувальниками Клопотенко.

Шеф-кухар зізнався, що жорсткі обмеження в їжі не для нього, тому що він починає сходити з розуму, стає злим і дратівливим.

"І тоді я змінив підхід. Залишив 20% рекомендацій дієтолога. Почав їсти менше м'яса і трішки більше овочів. На вечерю замість стейку обираю рибу чи морепродукти. Але якщо я хочу зжерти стейк і це без компромісів, то я жру стейк", - заявив він.

У коментарях Клопотенко знайшов слова підтримки.

"Женя, це круто)", «Так радію, коли люди свідомо ставляться до їжі і свого організму. Як мед", "Круто, коли кухар не виглядає як кухарка зі школи радянських часів", «Женя, вам терпіння і сил», - пишуть користувачі Мережі.

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