Дружина популярного музиканта і виконавця Дмитра Монатіка (MONATIK) Ірина порадувала шанувальників новою фотосесією
Як передає Politeka.net, останнім часом дружина артиста публікує у себе все більше красивих знімків, зроблених для неї професійними фотографами. На початку квітня сімейство Монатіков нарешті показало синів, обличчя яких довго приховували. Судячи з усього, і Ірина вирішила вести себе в соцмережах більш активно.
На свіжих кадрах вона позувала, лежачи в ліжку. В руках у неї був телефон. На голові красуні був рушник. Складалося враження, що Ірина тільки вийшла з душу. Родзинкою фото стала нижня білизна, яка визирала з-під ковдри.
"Телефон з рук, в силу життєвого ритму, випускаю вкрай рідко, грішу навіть перебуваючи в ліжку. Вам знайомий синдром FOMO?",- розповіла Ірина про свою шкідливу звичку.
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Фотографія викликала непідробний інтерес у співачки Даші Астаф'євої, яка залишила захоплений відгук під знімком.
"Поцілувала кожне фото з трьох) навіть не стала вибирати", - написала Астаф'єва в коментарях.
Шанувальники теж не залишили Ірину без компліментів.
"Краса», «Альооо», «Ось це кадр», «ви така мила», "які круті фото", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Монатік опинився на підлозі з розкішною дружиною і не зміг стримати емоцій: «До тремтіння...».
Як Politeka писала, що Монатік в жіночій перуці влаштував покатушки на дитячому велосипеді, кадри витівок:"полетіли...".
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