Актриса та співачка Дженніфер Лопес у будь-якому образі викликає захват у публіки
Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, засвітивши "шматочок" своєї роботи. Як відомо, вона зараз знаходиться в Домініканській Республіці на зйомках фільму "Шлюб по зальоту", розійшовшись зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом.
Лопес підловили на сходинках трейлера з чашкою кави, на якій була намальована велика буква "J". Актриса, мабуть, вирішила зробити перерву.
"Бесіда за кавою🤍☕️ #shotgunwedding", - підписала вона кадри.
Дженніфер позувала в білій сорочці, зав'язаній на талії, і світлих джинсах з дірками на колінах. Її волосся було розпущене та прикрашене ніжною квіточкою. Судячи з міміки та жестикуляції, Лопес у той момент дійсно щось емоційно розповідала.
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Публіка оцінила пост зірки в коментарях:
"Ваша посмішка зробила мій день 🥺 🤍"
"вона ікона, вона легенда, і вона момент 😌 😩"
"ти приголомшлива моя королева 😍"
"найкрасивіша жінка на землі 🤍 одержима цими фотографіями 🧚♂️ сподіваюся, у тебе все в порядку"
"Ти виглядаєш такою щасливою і красиво світишся ❤️"
"Я так тебе люблю! Вітаємо зі 150 мільйонів підписників! Ви гідні світу, ми дуже пишаємося вами. ♥ ️🎉"
Раніше ми розповідали, як Лопес розбурхала кадрами на пляжі. Знаменитість в білому купальнику показала, як засмагає, без сорому похвалившись бездоганними формами.
"Пляжний день", - підписала вона кадри, отримавши у відповідь безліч приємних слів у коментарях.
Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".
Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".