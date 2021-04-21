Актриса та співачка Дженніфер Лопес у будь-якому образі викликає захват у публіки

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, засвітивши "шматочок" своєї роботи. Як відомо, вона зараз знаходиться в Домініканській Республіці на зйомках фільму "Шлюб по зальоту", розійшовшись зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом.

Лопес підловили на сходинках трейлера з чашкою кави, на якій була намальована велика буква "J". Актриса, мабуть, вирішила зробити перерву.

"Бесіда за кавою🤍☕️ #shotgunwedding", - підписала вона кадри.

Дженніфер позувала в білій сорочці, зав'язаній на талії, і світлих джинсах з дірками на колінах. Її волосся було розпущене та прикрашене ніжною квіточкою. Судячи з міміки та жестикуляції, Лопес у той момент дійсно щось емоційно розповідала.

Публіка оцінила пост зірки в коментарях:

"Ваша посмішка зробила мій день 🥺 🤍"

"вона ікона, вона легенда, і вона момент 😌 😩"

"ти приголомшлива моя королева 😍"

"найкрасивіша жінка на землі 🤍 одержима цими фотографіями 🧚‍♂️ сподіваюся, у тебе все в порядку"

"Ти виглядаєш такою щасливою і красиво світишся ❤️"

"Я так тебе люблю! Вітаємо зі 150 мільйонів підписників! Ви гідні світу, ми дуже пишаємося вами. ♥ ️🎉"

Раніше ми розповідали, як Лопес розбурхала кадрами на пляжі. Знаменитість в білому купальнику показала, як засмагає, без сорому похвалившись бездоганними формами.

"Пляжний день", - підписала вона кадри, отримавши у відповідь безліч приємних слів у коментарях.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".