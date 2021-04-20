Фаворит Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка", Олексій Тригубенко, знову заговорив про дівчат у своєму житті, заявивши, що готовий до нових стосунків

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Олексій розмістив своє красиве фото і написав про те, чому у нього немає дівчини, і чого він хоче від своєї обраниці. Олексій признався, що найчастіше питання, яке йому задають "чому у мене досі немає дівчини?".

Свої роздуми на цю тему Олексій розмістив у пості. Він написав, що прийшов до висновків, що після проєкту "Холостячка" йому було нелегко, тому він кинувся в роботу. Потім Олексій зізнається, що поки йшов ефір "Холостячки" знову пережив свої почуття та емоції.

"У міру виходу випусків я проживав цю історію за новою і було складно почати з кимось серйозні стосунки. Це було так помітно, що дівчата самі говорили мені про це. Час лікує і зараз я готовий до нового етапу в житті", - зізнався Тригубенко.

Він написав, що шукає простих стосунків, без драм і недомовок. Очікує, що його половинка буде розділяти його цінності та цілі. Герой реаліті-шоу хоче відносин, які б тривали все життя. Він пише:

"Мені потрібні відносини на все життя. Щоб хотілося повертатися додому і бути поруч з нею самим собою, справжнім. Щоб у нас були спільні цінності та цілі... Зізнаюся, дуже страшно починати нові відносини, але страшніше те, що я звикаю до самотності та з часом буде складніше впустити когось у свій світ. Як думаєте, може я багато чого хочу?"

Шанувальники, які стежать за сторінкою Олексія підтримали молоду людину в його прагненні таких відносин, заявивши, що всі його бажання нормальні:

"Дуже круто, коли чоловік знає чого хоче, знає, яку жінку хоче бачити поруч😉 ви шалено привабливий чоловік🙃", "Цього хоче кожна людина 🤗", "Не багато хочете, просто щоб любили, підтримували, проходили як хороші моменти таки та не дуже", "Такий добрий і Великодушний чоловік як ти, гідний справжнього кохання!", "Кожен хоче любити та бути коханим, ви цього заслуговуєте".

Деякі тут же вирішили познайомитися ближче з Олексієм: "Давай познайомимося!) ", "Олексій, Добрий вечір. Прекрасно розумію, У мене така ж ситуація :) також думаю як і ви. Такі цінності, на все життя один і щоб були спільні цінності і цілі", "Як же я розумію. Сама про таке мрію ❤️".

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