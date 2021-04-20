Дружина популярного музиканта і виконавця Дмитра Монатіка (MONATIK) Ірина поділилася емоційною звісткою
Як передає Politeka.net, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Ірина Демічева розповіла, що у її старшого сина випав перший зуб.
"Перший зуб випав. Плачу від щастя. Чекаємо зубну фею", - написала вона.
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Про таку подію розповів і сам Дмитро.
"Я такий щасливий!!! Хочу відобразити цей день тут! У данини сьогодні випав перший зуб! 19-го квітня!!! Прямо в день народження моєї улюбленої бабусі, яка перечитала мені всі казки світу і подарувала віру в Хеппі-енди! Прекрасна дата для того, щоб дізнатися справжню магію зубної феї. Чи не так?» - написав артист і показав фото з сином.
Ірина Демічева виховують двох синів. Варто відзначити, що пара вперше показала обличчя Платона і Данила.
"Прийшов час дані і Платоше показати свої обличчя. Це повинно було статися. Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення-це ж вони. Діти-моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною в житті", — написав Дмитро Монатік на своїй сторінці в соцмережі, показавши фото з дітьми 2 квітня.
Нагадаємо, що Монатік опинився на підлозі з розкішною дружиною і не зміг стримати емоцій: «До тремтіння...».
Як Politeka писала, що Монатік в жіночій перуці влаштував покатушки на дитячому велосипеді, кадри витівок:»полетіли...".
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