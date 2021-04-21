Син хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, 42-річний Грег, викликав захват затишними кадрами з сімейного архіву

Як передає Politeka.net, Грег, який пішов по стопах батька та присвятив своє життя танцям, поділився в "сторіз" у себе в Instagram цікавими знімками, на яких постав зі своєю коханою дружиною Ембер.

Як відомо, син Чапкіса вже довгі роки живе та працює в США. Як і батько, він займається танцями і викладає хореографію. Грег заснував танцювальну школу Chapkis Dance і став досить популярним хореографом-постановником.

Його дружина Ембер також допомагає йому займатися розвитком школи. Пара перебуває в шлюбі вже більше 20 років. Разом вони виховують двох дітей - 12-річного Миколу та п'ятирічного Максима.

Спільні фото першою виклала у себе Ембер, а Грег зробив репост. Таким чином, швидше за все, вона хотіла відзначити вражаючу річницю початку їх відносин.

Спочатку парочка позувала на свіжому повітрі. Дружина-блондинка трепетно обійняла чоловіка ззаду за плечі й поцілувала в щоку.

"Мій хлопець!!!",- підписала кадри вона.

Потім Ембер здивувала колажем, показавши фото двадцятирічної давнини та теперішнє. Примітно, що час практично не відбився на їхніх обличчях.

"20 років тому і відлік йде", - пара пронесла свою любов через всі ці роки.

"18-річній мені ще й не снилося те божевільне танцювальне життя, яке я розділила з тобою. Ми були ще дітьми...", - розговорилася Ембер.

Раніше ми розповідали, що Грег зворушив добіркою сімейних фото, назвавши своїх рідних найголовнішим досягненням. Дивовижно, як сини схожі на нього.

"Так мило!!!"; "Ми сумуємо за тобою! Але ми так пишаємося всім, що ви робите!!! Ми любимо вас так сильно!!!! ❤ ️ 😘"; "Це наймиліша сім'я ❤️"; "Яка прекрасна сім'я, твоя дружина пишається тобою, тим, як ти красиво танцюєш ❤️ 😍 👏", - відреагували користувачі.

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