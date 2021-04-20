Популярна співачка і тренер «Голосу країни» Надя Дорофєєва нарвалася на нещадну критику в мережі

Як передає Politeka.net, 21 квітня співачка святкує свій день народження. Їй виповниться 31 рік. Напередодні свята у себе в Instagram вона опублікувала вельми неоднозначне відео. Надія запостила ролик, який складався з нарізок різних поз. На кількох кадрах артистка показувала середній палець прямо в камеру. Це спровокувало справжній скандал під її постом. Підписники дивувалися, чому співачка з дитячою аудиторією дозволяє собі таку поведінку.

"На вас же діти підписані", "нічого гарного не бачу!", "Добре я, але вас дивляться діти і підлітки. Тільки недавно по телеканалу ви затвердили, що розумієте, що ви публічні і думаєте перед тим як щось викласти в Інстаграмм, так як на вас можуть рівнятися і ви для багатьох приклад", "а навіщо фак?? Про що він говорить?",- пишуть користувачі Мережі.

Втім, не залишили Надю і без компліментів. Віддані шанувальники похвалили зірку за прекрасний зовнішній вигляд.

"Вам так пасує рожевий», «Богиня всіх світів», «Завтра у цієї богині день народження», "яка красива і стильна", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Дорофєєва підкорила новим яскравим образом в ефектному топі: "яка ж ти ікона...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в латексі в прямому сенсі запалила сцену "Голосу країни", з'явилося відео:"тепер готуємося до...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва збунтувалася проти Кароль на "Голос країни", розлютивши фанатів зірки:"нехай Надя помріє".