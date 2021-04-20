Популярна співачка і тренер «Голосу країни» Надя Дорофєєва нарвалася на нещадну критику в мережі
Як передає Politeka.net, 21 квітня співачка святкує свій день народження. Їй виповниться 31 рік. Напередодні свята у себе в Instagram вона опублікувала вельми неоднозначне відео. Надія запостила ролик, який складався з нарізок різних поз. На кількох кадрах артистка показувала середній палець прямо в камеру. Це спровокувало справжній скандал під її постом. Підписники дивувалися, чому співачка з дитячою аудиторією дозволяє собі таку поведінку.
"На вас же діти підписані", "нічого гарного не бачу!", "Добре я, але вас дивляться діти і підлітки. Тільки недавно по телеканалу ви затвердили, що розумієте, що ви публічні і думаєте перед тим як щось викласти в Інстаграмм, так як на вас можуть рівнятися і ви для багатьох приклад", "а навіщо фак?? Про що він говорить?",- пишуть користувачі Мережі.
Втім, не залишили Надю і без компліментів. Віддані шанувальники похвалили зірку за прекрасний зовнішній вигляд.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Старша дочка Сумської показала російського чоловіка, з яким залишилася в Москві: "Типу побачення"
Чоловік Дорофєєвої Дантес дозволив собі зайве з фанаткою, Надя не стерпіла: "Може, головою подумаєш?"
54-річна Сумська винесла на загальний суд фото в стилі грецької богині: "Ну, навіщо вам це потрібно?"
Полякова різко відповіла українцям, які висміяли її обличчя після ботокса: "Не всім бути богинями..."
"Вам так пасує рожевий», «Богиня всіх світів», «Завтра у цієї богині день народження», "яка красива і стильна", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Дорофєєва підкорила новим яскравим образом в ефектному топі: "яка ж ти ікона...".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в латексі в прямому сенсі запалила сцену "Голосу країни", з'явилося відео:"тепер готуємося до...".
Також Politeka писала, що Дорофєєва збунтувалася проти Кароль на "Голос країни", розлютивши фанатів зірки:"нехай Надя помріє".