Відома українська актриса, головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина розповіла, чим відрізняються зйомки в Європі від зйомок в Україні

Як передає Politeka.net, зараз Мішина перебуває за кордоном, де знімається в європейському кіно. Актриса вже розповідала, що перший раз знімалася без додаткового світла на зйомках, що її дуже здивувало. Режисер розповів їй, що не любить додаткове світло, вважаючи за краще приділяти час акторам, а не приладам.

"А найвагоміше те, що виявляється можна створювати красиву картинку і без світла", - додала Мішина.

Вона зізналася, що на зйомках в Європі їй доводиться менше фарбуватися.

"Весь світ, в тому числі і кіношний поступово йде до природності і натуральності природних даних. І вчора, надягаючи купальник, знаючи, що мене побачить вся Європа, я хоч і подумала про те, що за спиною зима і улюблені булки, але знайшла нірвану свого Я і подяку Творцеві!» ,- заявила Ксенія.

Пост Мішиної наробив шуму в мережі. У коментарях шанувальники стали переконувати актрису, що у неї ідеальна фігура.

"Ксюша красуня наша", "Ксенія, які булки про що ви?) Фігура те, що потрібно", "Ксенія, звідки у вас, такої молодої стільки глибинної мудрості?", "Ось це красуня", "ягідка малинка", "Ксю! Ну ви ж шикарні. Не наговорюйте на себе ніколи", - пишуть люди.

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