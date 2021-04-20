В Україні з 1 травня проведуть перерахунок субсидій для всіх одержувачів комунальної пільги

Крім того, почнуть діяти більш жорсткі правила отримання субсидії. Тепер будуть враховувати наявність двох і більше квартир і машин, доходи від депозитів, покупку валюти і поїздки за кордон.

За словами заступника міністра соцполітики Віталій Музиченко, такі нововведення покликані виключити тих одержувачів допомоги, які мають достатній дохід, щоб самостійно оплачувати комуналку. Як приклад чиновник нагадав випадок, коли наступного дня після оформлення субсидії українець купив валюту на 1 млн грн, пише «Обозреватель».

Нові правила нарахування субсидій:

враховуватимуть дохід від депозитів;

вивчатимуть, хто їздив за кордон, купував валюту або банківські метали;

скасування зроблять комісії, які приймали рішення про призначення субсидій.

"Якщо була покупка на 50 тис.грн і більше, то в такому випадку субсидія призначатися не буде. Є обмеження на власників двох квартир, двох машин", - пояснив заступник міністра.

Зазначимо, наприкінці березня 2021 року міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що менше 10% субсидіантів в Україні отримують допомогу неправомірно.

В Україні за рік провели верифікацію соцвиплат на 455 млрд гривень і виявили 2,5 млн випадків, коли одержувачі вимагали додаткових перевірок.

Нагадаємо, правила отримання субсидій посилили, в Кабміні розкрили деталі: "це стосується не тільки..."

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