19-річний переможець "Голосу країни" і "Голос. Діти" Роман Сасанчин, мама якого у важкому стані через коронавірус, знову звернувся до українців за допомогою

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку Романа Сасанчина.

Відзначимо, в березні мама співака потрапила в реанімацію, і Сасанчин звернувся до українців за допомогою, оскільки не вистачало грошей на дорогі препарати. На лікування жінці скидалися буквально всією країною.

Потім коронавірус виявили і у самого Романа, він опинився в лікарні під крапельницею. Однак хлопець вже одужав. У середині квітня хлопець повідомив, що його мама все ще у важкому стані, хоча намітилася позитивна динаміка.

У новій сторіс Сасанчин знову звернувся за допомогою, але цього разу не для своєї родини. Він зробив репост повідомлення про збір грошей на лікування 12-річному Ярославу Морозу, який бореться з онкологічним захворюванням.

"Кава ціною в життя", - йдеться в повідомленні.

Історія хвороби хлопчика почалася ще в 2019 році. Почалося все з нездужання, температури, слабкості. Обстеження виявило у дитини рак крові. Зараз йому потрібна пересадка кісткового мозку.

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