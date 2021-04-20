Відома українська актриса Ольга Сумська з'явилася в компанії телеведучої, дружини мандрівника Дмитра Комарова, Олександри Кучеренко
Ольга Сумська зараз знімається не тільки в різних серіалах і фільмах, але і в шоу, передає Politeka.net. Цього разу зірка взяла участь у зйомках рубрики програми "Ранок у великому місті", яку веде Олександра Кучеренко.
Відповідне фото дружина мандрівника опублікувала у своєму сторі в Instagram. У кадрі обидві зірки постали в сірих пальтах, вони обіймалися і посміхалися в камеру.
"Скучили за "33 за 3"", - поцікавилася телеведуча.
Публікація не зібрала багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс це зробити неможливо.
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Зазначимо, в рубриці "33 на 3" телеведуча задає 33 гострих питання відомим людям, на які герої повинні відповісти всього за три хвилини. За словами Кучеренко, в рубриці можна побачити зірок такими, якими вони є насправді, адже відповіді виходять щирими і навіть несподіваними, а іноді за три хвилини про гостя вдається дізнатися більше, ніж за інтерв'ю.
Нагадаємо, Олександра Кучеренко - не тільки телеведуча, але також модель. У 2016 році зірка заробила титул "Міс Україна".
У 2017 році красуня стала учасницею проекту "Танці з зірками", де виступала в парі зі своїм майбутнім чоловіком - Дмитром Комаровим.
Примітно, що обидва стали зустрічатися ще до проекту, але довго приховували цей факт.
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