Популярна українська співачка, переможниця "Євробачення" Джамала похвалилася відмінною фізичною формою
Як передає Politeka.net, влітку 2020 року Джамала народила другого сина, якого назвали Селім-Гірай. Крім цього, у зірки є ще старший син 2018 року народження. Незважаючи на такий короткий проміжок між пологами співачка вже змогла привести себе у форму.
Вона похвалилася кадрами зі спортзалу, продемонструвавши плоский живіт і підкачані ніжки. Обличчя співачки було червоним від перенапруги.
"Я і спорт. Статус: все складно. Чи займаюся я спортом? Практично ні. Чому? Все просто: немає часу/втомилася/хочу спати/захворіла. Хтось скаже, що це все відмазки, якщо бачиш мету і хочеш... і все в такому дусі. Але зі спортом у мене не складалося саме з цих причин, правда. І хоч бажання було велике, займалася час від часу, коли їздила на відпочинок або все ж знаходила вікно в графіку", - зазначила Джамала.
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Вона додала, що на даний момент дотримується правильного харчування, що допомагає їй тримати себе у формі.
У коментарях зірці залишили масу приємних слів.
"Любимо і підтримуємо у всьому", "ніжки уххх", "Ой, ви ж прекрасні! Виглядаєте просто чарівно!", "Як пасують косички", "Животик супер", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим образом в панчохах: "на десять років молодше".
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