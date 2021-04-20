Популярна українська співачка, переможниця "Євробачення" Джамала похвалилася відмінною фізичною формою

Як передає Politeka.net, влітку 2020 року Джамала народила другого сина, якого назвали Селім-Гірай. Крім цього, у зірки є ще старший син 2018 року народження. Незважаючи на такий короткий проміжок між пологами співачка вже змогла привести себе у форму.

Вона похвалилася кадрами зі спортзалу, продемонструвавши плоский живіт і підкачані ніжки. Обличчя співачки було червоним від перенапруги.

"Я і спорт. Статус: все складно. Чи займаюся я спортом? Практично ні. Чому? Все просто: немає часу/втомилася/хочу спати/захворіла. Хтось скаже, що це все відмазки, якщо бачиш мету і хочеш... і все в такому дусі. Але зі спортом у мене не складалося саме з цих причин, правда. І хоч бажання було велике, займалася час від часу, коли їздила на відпочинок або все ж знаходила вікно в графіку", - зазначила Джамала.

Вона додала, що на даний момент дотримується правильного харчування, що допомагає їй тримати себе у формі.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Любимо і підтримуємо у всьому", "ніжки уххх", "Ой, ви ж прекрасні! Виглядаєте просто чарівно!", "Як пасують косички", "Животик супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим образом в панчохах: "на десять років молодше".

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