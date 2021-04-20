Відомий хореограф, суддя "Танців з зірками" розповів українцям, як необхідно на деякі речі дивитися крізь пальці

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Влад Яма написав, що існують речі, які не слід брати близько до серця. Для ілюстрації до посту Влад розмістив фотографію на якій позує з розчепіреними пальцями, наочно демонструючи, як потрібно ставитися до деяких речей:

"Є речі, на які краще дивитися крізь пальці🖐", — написав знаменитий хореограф.

Для фото Влад надів костюм штани та жилет синього кольору в рубчик і на кілька тонів світліше сорочку. На руках в улюбленця публіки плетені шкіряні браслети. Костюм відмінно підкреслює красиву фігуру чоловіка.

Шанувальники, побачивши фото, тут же почали описувати свої емоції від побаченого. Як відомо, Влад Яма одружений на красуні-дружині Лілії, однак це не заважає йому мати армаду прихильниць, які обожнюють спостерігати за чоловіком. Багато прямо в коментарях захоплюються своїм кумиром, проте цього разу фанати були трохи стримані:

"Вау прям як вогонь світить у вас очі😁 😁 😁", "Класний костюм😮", "👏👏👏👏👏👏", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що "Україна має талант" повертається, що відомо на даний момент і коли прем'єра: "цього не може бути...".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" став майже невпізнанним, прикривши лисину перукою: ніби з 80-х.

Також Politeka писала, що Яма з "Танців з зірками" в образі привабливого автомеханіка поділився думками про майбутнє: "Влад, вам йде".