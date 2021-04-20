Вона не могла змиритися з тим, що відбувається

Знаменита українська співачка Ніна Матвієнко зізналася, що ненавиділа своїх батьків і боялася батька

Зірка поділилася одкровеннями в програмі "Кондратюк у понеділок", пише Politeka.net. 73-річна народна артистка України несподівано для багатьох шанувальників заговорила про непрості стосунки з батьками.

Так, за зізнанням Матвієнка, вона не любила ні маму, ні тата. Причина для такого ставлення виявилася досить незвичайною: батьки співачки займалися забоєм худоби.

"Я їх ненавиділа щосили в дитинстві. Вважала, що це страшні люди, тому що вони ріжуть телят, їдять це все. Я пручалися, а потім теж їла, воно десь в супі валялося. Доводилося, тому хочеш їсти", - розповіла зірка.

Вона також окремо зазначила, що дуже боялася свого батька. За її словами, він змушував їх допомагати йому у своїй роботі.

"Я тікала, ховалася на кладовищі, на дереві сиділа. З могилами там розмовляла, говорила: "Чого вони такі?!". Я знаю, я не була як усі", - зізналася Матвієнко.

За словами співачки, спів буквально допоміг їй вижити і знайти щастя. Адже завдяки своїй мрійливості і любові до творчості зірка змогла вибратися з навколишнього її жаху.

Втім, не всі українці зрозуміли аргументацію Матвієнка. Люди в соцмережах зазначають, що те, що вона описує, виглядає як типові будні сільської родини.

"Я думаю боялася тата не просто так, а напевно, бив. Адже раніше іншого покарання і не було", "в селі так всі їдять м'ясо, слава Богу що було що є, а ненавиділа напевно за інше", "Ох... яке добре серце...правильно краще їсти не м'ясо, а печиво", "як можна ненавидіти батьків. А її діти теж її ненавидять? Маячня якась, почався старечий маразм", - пишуть люди.

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