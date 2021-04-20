Колишня дружина екс-голови офісу президента Андрія Богдана Ганна зважилася на одкровення під час постшоу "Холостяка" "Як вийти заміж"

Як передає Politeka.net, з самого початку проекту Анну представляли як жінку, яка зуміла підкорити Андрія Богдана. 28-річна Анна пробула в шлюбі з Богданом близько року, але розлучилася з ним за власним бажанням.

За словами Ганни, відразу Богдан їй не сподобався. Вони познайомилися в закладі, де політик відразу ж зробив їй пропозицію руки і серця.

"Стоїть на одному коліні з квітами і пропонує вийти заміж. Але ніхто це серйозно не сприйняв", - зізналася дівчина.

Потім їх спілкування продовжилося, але із захопленням Анна до нього не поставився, оскільки не побачила в ньому цікавого чоловіка.

"Два рази ми побачилися. Потім ми не спілкувалися, мені якось не цікаво було. І зовні не сподобався, і в спілкуванні якось не сподобався", - зізналася дівчина, додавши, що пізніше Богдан звернувся до неї за допомогою з проханням допомогти підібрати йому гардероб.

Після цього відносини стали бурхливо розвиватися, а вже через кілька місяців пара одружилася. Анна зізнається, що пізніше у них з'явилися спільні інтереси, тому час проводити разом стало цікаво.

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