Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар зважилася на сміливий експеримент

Як передає Politeka.net, Кухар давно вже стала не просто балериною, а повноцінною зіркою українського шоу-бізнесу. Вона бере участь в різних шоу і навіть знялася в кіно. Цього разу Катерина прийшла на шоу імпровізацій з готовністю посміятися над собою.

Для шоу Катерина одягла модний стильний шкіряний костюм, який чудово гармоніював з її темним волоссям.

"Сміх продовжує життя...І це факт! Скільки б нам не було років, ми завжди повинні бути позитивними, веселими і йти з цим настроєм по життю! Адже він зберігає нам внутрішню молодість, почуття гумору, завжди рятує і допомагає в складних ситуаціях. А навик сміятися над собою і веселитися від душі — запускає у Всесвіт вібрації, які змінюють наше життя на краще! Вмикайте сьогодні о 20:00 @improv_live. Буде дуже весело!",- підписала фото Кухар.

У коментарях балерині залишили масу приємних слів.

"Боже як красиво", «красуня», «шикарна», «тобі до лиця цей костюм», «яка молодець, ніколи не зупиняєшся», "буду дивитися обов'язково", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" похвалилася фігурою в "невидимому" бікіні: ракурси і пейзаж вражають.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар на курорті поставила чоловікові жорсткий ультиматум, що сталося: "ніяких винятків!".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" зі Стояновим вразили кадрами, влаштувавши один одному зйомку на пляжі в очікуванні хвиль.