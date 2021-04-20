Відома співачка, учасниця "Танців з зірками", фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Юлія Саніна постала в новому образі, в якому виступила в ефірі "Голос країни" - чорному латексному костюмі-легінсах, топіку, довгому плащі, і білій перуці.

Ефектний наряд доповнював яскравий макіяж, з чорною помадою і жовтими тінями.

"Power 🔥", - підписала своє фото Юлія.

Відомо, що в останньому випуску "Голос країни" Юлія заспівала спільно з учасницею Kola. Вони виконали драйвову пісню рок-групи Make Up. На жаль Kola знову не потрапила у фінал, проте Юлія Саніна гідно оцінила старання дівчини і напророкувала тій велике майбутнє.

Шанувальникам дуже сподобався наряд Юлії, вони захоплено відгукнулися, побачивши як змінилася їх кумир. Навіть колега Юлії Джамала не змогла втриматися, щоб не відзначити фото вогниками.

"🔥 🔥 🔥", "Обожнюю коли такий драйв!🔥 🔥 🔥 ", "Сильно !", "Рок Діва 😍❤️🔥", "Неймовірна 🔥🔥🔥🔥🔥", "Побільше б таких hard образів 🔥💣", "Вогняна 🔥🔥🔥😍", "Бомбезний образ 🔥 🔥 🔥 ", "

Яка ви красива!!😍 💜 ✨ ", "Майже кіберпанк", " красива 😍 Шикарний виступ і образ🔥 🔥 🔥❤️", - написали фанати.

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