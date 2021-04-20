Популярна українська співачка Настя Каменських у купальнику показала, як святкує вихід нового випуску свого реаліті

Крім зйомок різних шоу, артистка вирішила зняти - власне, повідомляє Politeka.net. Настя тепер показує своє життя зсередини в реаліті "Девочки рулят", зняте в Мексиці.

Зірка показує, як проводить час разом з подругами, не забуваючи демонструвати фігуру в купальниках.

Так, цього разу Настя позувала в бікіні бузкового кольору, а на руці блищало два браслети. Артистка широко посміхалася, показуючи напій в баночці, який приносить їй радість.

"Піднімаю на честь виходу 4 серії #РеалитиДевочкиРулят... Улюблене ігристе мільйонів українців. Свіже, ароматне, з нотками полуниці 🍓", - написала співачка.

За годину публікація зібрала понад 19 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красива😍", " теж моє улюблене❤️🙌", " красуня😍 😍 😍", "лавки тя", "Красоточка!! Милуюся від кожної новенької фотки!!!!😍 😍 😍 😍 ", "Гарненька💖 💖 💖 💖 💖", " як завжди красунечка 🌹❤️😍", " така класна, посмішка🔥 🔥 🔥", " Настя ти квітка!", "Чудово виглядаєте", "Пробач, Настя. З втратою ваги ти втратила фанатів"," побачив це і згадав пісню алкоголічка незважаючи на миле личко", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських показала фігуру до і після схуднення. На початку червня минулого року артистка зізналася, що за допомогою дієти і спорту вона скинула практично 20 кілограмів, а в цьому році показала результати в порівнянні.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру

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