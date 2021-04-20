Знаменита українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва показала, як вакцинується
Спортсменка, яка прославилася на весь світ, поділилася постом на злободенну тему в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Спортсменка показала, як вакцинується від COVID-19. На новому фото Лілія сидить на стільці в масці, а поруч доктор робить їй щеплення вакциною Pfizer.
"Я рада, що сьогодні зробила щеплення вакцинною #Pfizer. Дякую всім, хто організовує кампанію з вакцинації - і всіх, хто робить щеплення", - написала Подкопаєва.
Варто відзначити, що знаходиться спортсменка зараз не в Україні, а в США.
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Пост Лілії викликав інтерес в української ведучої Лесі Нікітюк, яка тут же поцікавилася про самопочуття спортсменки після щеплення.
"І як?",- написала Леся.
"Політ нормальний!",- відповіла гімнастка.
У свою чергу, відома українська ведуча Марічка Падалко привітала спортсменку з отриманням вакцини.
Підписники Лілії також відреагували на її пост.
"Залишайся здоровою", "розповідайте про свій стан після вакцинації", "піар", - пишуть люди.
Зазначимо, що Подкопаєва вже давно живе не в Україні. Вона переїхала в США в 2017 році. До цього вона вже 20 років працювала в Штатах, де у неї були довгострокові контакти.
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