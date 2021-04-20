"Вперше за 70 років його не буде поруч"

Королева Великобританії Єлизавета II після смерті свого чоловіка, принца Філіпа святкуватиме свій день народження в обхід всіх традицій

Щороку день народження королеви стає святом для всіх британців. Як правило, 21 квітня вона відзначає його зі своєю сім'єю, а більш масштабне свято для всієї країни влаштовують у другу неділю червня. Однак, вже зараз передбачається, що в цьому році свята швидше за все не буде.

Цього року в королівській родині повинні були відсвяткувати відразу дві знаменні дати: 95-річчя Єлизавети II і 100-річчя її чоловіка, принца Філіпа. Однак смерть чоловіка королеви зруйнувала ці плани.

У зв'язку з карантином в минулому році Її Величність святкувала день народження в компанії чоловіка і працівників Віндзорського замку. Цього року компанію їй зможуть скласти лише особиста помічниця і прислуга. Діти, онуки і правнуки привітають овдовілу королеву тільки по телефону або відеозв'язку.

Королівський експерт також розповів, що через жалобу за покійним чоловіком Єлизавета II відмовилася від ще однієї традиції: фотографії на честь свого дня народження.

"Вперше за 70 років його не буде поруч з нею в свято – все буде зовсім по-іншому", - зазначив експерт.

Нагадаємо, Єлизавета II може ніколи не повернутися жити в Лондон після похорону чоловіка: "Тепер будинок королеви...».

Як повідомляла Politeka, похорон принца Філіпа пройшли в прямому ефірі, кадри з церемонії: як Єлизавета ІІ попрощалася з чоловіком.

Також Politeka писала, що королева Єлизавета II вирішила порушити традицію на похоронах чоловіка: "все через принца Гаррі".