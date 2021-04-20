Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян підкорила шанувальників знімками в сукні з величезними вирізами

Як пише Politeka.net, 40-річна знаменитість поділилася новими фотографіями у своєму Instagram. Кім відома своєю любов'ю до соціальних мереж і виставлення найдрібніших подробиць свого життя на публіку, тому, примірявши нове цікаве плаття, вона не могла не показати його мільйонам своїх передплатників.

На знімках Кардашьян позує в екзотичному білому вбранні. Дизайнерське плаття вразило багатьох шанувальників зірки своїм незвичайним кроєм. Воно ніби складається з трьох окремих частин: «різьбленого» ліфа, вставок, які з'єднуються на талії, і асиметричної спідниці. Таким чином, наряд дозволяє Кім Показати всі достоїнства своєї фігури.

"Це не тобі розуміти", - загадково підписала знімки знаменитість.

Її фото викликали бурхливий захват у шанувальників.

"О, Я розумію. Я розумію, що ти вогонь", "Королева", "впевненість - це краса", "відмінно виглядаєш", "Моя улюблена", "Окей, це плаття тільки для тебе!", "Ти виглядаєш чудово", "ти шикарна, Кімберлі! Припини! Ми тебе почули", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що на фото, яке Кім опублікувала в Instagram, вона показала себе разом з сестричками. Дівчата сиділи в різних цікавих нарядах на дивані, захоплюючи незвичайними формами, за які красуні прославилися.

Нагадаємо, сестрички Кардашьян зібралися разом, влаштувавши "битву" модних образів: "Вражають".

Як повідомляла Politeka, спекотна Кім Кардашьян звела з розуму чоловіків, виставивши напоказ свої соковиті "диньки" в бездонному декольте: "звільни їх".

Також Politeka писала, що без косметики і пластики: Кім і Кортні Кардашьян показали себе справжніх, рідкісні фото.