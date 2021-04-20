Українська співачка SLAVIA, дружина відомого співака DZIDZIO, поділилася важливою порадою для жінок, які хочуть змінити своє життя

Ярослава Хома (справжнє ім'я співачки) почала набирати популярність не так давно після того, як вирішила активно зайнятися своєю кар'єрою співачки. У своєму Instagram вона звернулася до інших жінок, які також мріють знайти своє покликання в житті замість того, щоб цілком присвячувати себе дому. Про це пише Politeka.net.

За словами Ярослави, вона часто отримує питання від жінок, які хочуть піти працювати після багатьох років, проведених вдома. Співачка зізналася, що свого часу сама "поборола страх, і знайшла сили змінити звичний хід речей, який мене не влаштовував, і не приводив до бажаного результату".

SLAVIA зазначила, що в першу чергу важливо зізнатися самій собі в тому, що поточний стан речей тебе не влаштовує.

Після цього, за словами співачки, варто згадати, чим ти мріяла займатися ще в дитинстві.

Ярослава додала, що важливо залишитися наодинці зі своїми думками і прислухатися до власного внутрішнього голосу, який і підкаже правильний шлях.

"Я бачу зростання там, де НЕ комфортно, того свідомо виходжу із зони комфорту, іду в невідоме, у новизну і розвиток. Тільки так можливо щось змінити. Спочатку страшно, але воно того варте", - додала співачка.

Цей пост вона супроводила фото, на якому позує в короткій сукні, накидці з чорної сіточки, синьому піджаку і високих чоботях.

Шанувальники співачки тут же відреагували на публікацію.

"Розкішна", "красуня", "завжди чогось можна навчитися, навіть якщо роками сидів вдома. Тепер можливостей море", - пишуть люди.

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