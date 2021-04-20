Популярна українська співачка Злата Огневич записала відповідь для хейтерів, які критикують її після перемоги на шоу "Маска"

Не так давно знаменитість здобула перемогу у фіналі популярного проекту, за яким стежили багато українців. Втім, деякі глядачі залишилися незадоволені таким результатом. Зокрема, люди критикували організаторів шоу за те, що Злата була відразу в двох масках – Ворона, якого розкрили досить швидко, і Сонця, яке дійшло до фіналу.

Зрештою Огневич вирішила відповісти всім незадоволеним, опублікувавши нове відео в Тікток за мотивами їх скарг. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Злата вирішила передражнити найпопулярніші скарги на свою перемогу.

"Перемогла в шоу "Маска", але хейтери:

"Купила собі перемогу",

"Була відразу в двох масках",

"Краще б переміг Дракон",

"Аааа! Нечесне шоу!" ,- йдеться в підписах на відео.

При цьому, на кожен коментар Огневич забавно покривлялася, висміюючи їх зміст.

"Коменти надихнули на це відео", - написала співачка в підписі до відео.

Її підписники активно коментують публікацію.

"А я кайфувала все шоу, насолоджувалася кожним виступом, сміялася, хвилювалася і захоплювалася. Абсолютно заслужена перемога Сонечка", "Злата, ви заслужили цю перемогу!!", "Ору перемога заслужена, ви найкраща", "а мені сподобалося! Чесно, я вас навіть не впізнала. Прям все інше. Це класно. Теж так хочу))) ви розумниця!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Огневич вразила змінами в зовнішності: як виглядала переможниця шоу "Маска" вісім років тому.

Як повідомляла Politeka, Огневич на сімейному святі засвітила свою красуню-маму, особисті кадри: "нікуди не вивантажуй тільки...".

Також Politeka писала, що Огневич показала, як створювали її костюм сонця на шоу "Маска", закулісні кадри: "Справжня магія".