Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук відповів на питання про свої стосунки з дружиною

Особисте життя Остапчука цікавить деяких користувачів мережі не менше ніж його поява на телеекрані. Цього разу він вирішив відповісти на питання щодо своєї дружини, правда зробив це вельми своєрідно, передає Politeka.net.

"Чого не їздите до ваших батьків з дружиною, а тільки до її?» - написали ведучому.

Таке питання він не залишив без реакції.

"Підкаблучник", - коротко відповів Володимир і показав кумедне фото.

Нагадаємо, 30 березня Остапчук повідомив про велике горе у своїй родині: пішла з життя одна з його бабусь. Шоумен відправився в рідну Умань, щоб проводити її в останню путь. Однак, його дружина, Христина Гірник, з ним не поїхала.

"Володимира я підтримувала весь тиждень, коли його бабуся по татові була при смерті. І вчора, коли її не стало, теж. Не поїхала, так як не бачила її ніколи і, думаю, була б там зайвою», - пояснила тоді Гірник своє рішення.

Вона зазначила, що вважає це сімейною подією. Дружина ведучого додала, що поговорила з родичами чоловіка по телефону і висловила свої співчуття.

Зазначимо, раніше Остапчук розповідав, що його батьки познайомилися з батьками Гірник тільки в день весілля. Ні мама з татом Володимира, Ні мама з вітчимом Христини досі не зустрічалися.

Нагадаємо, Володимир Остапчук і Христина Гірник одружилися 15 Жовтня 20202 року. Цьому передував непростий шлюборозлучний процес телеведучого з попередньою дружиною Оленою Войченко. Вона звинуватила Володимира в зрадах, а в мережі телеведучого стали критикувати за те, що він кинув дружину з двома дітьми.

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