Колишній соліст групи "Время и Стекло" Позитив (Олесей Завгородній) розповів, як став проводити ночі

Артист на писав про це на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Нічна творчість. Мені подобається створювати і працювати вночі. Я можу цілий день валяти дурня на студії, але тільки все по домівках, я прокидаюся», - зізнався артист.

Також він показав відео з процесом своєї нічної творчості.

"Ох, ох, скоро нас чекає щось бомбічне",-відреагували на побачене в мережі.

Нагадаємо, минулого року Олексій обмовився, що розлучився з Анною, проте офіційно про розлучення пара не оголошувала.

Так, у випуску 2popodcast Марк "прозорий Гонщик" запитав позитиву по відеозв'язку, чи сам він зараз вдома. На що позитив намагався жартувати, що він не сам, а з Потапом і Марком, але потім зізнався, що він один.

"Де друга половинка?"- запитав Марк.

"Давно вже-все", - відповів Позитив.

Раніше Олексій заявив, що 2020 рік "з усіма подіями" став для нього найскладнішим у житті.

Позитив зазначив, що неймовірно вдячний дружині Ганні Завгородній за постійну підтримку і віру в нього, а також готовий їй поставити пам'ятник за життя. Він розповів, що в шлюбі відбувалися і сварки, а також зізнався, що вони з дружиною дуже ревниві.

Анна і Олексій одружилися в 2013 році. Відзначимо, дівчина тісно дружить з Настею Каменських. Вони регулярно з'являються разом на різних заходах, в соціальних мережах дівчат теж чимало спільних фото. Зараз вони в Мексиці знімають реаліті"дівчатка рулять".

Нагадаємо, що Позитив з "Время и Стекло" з довгим волоссям став копією Ірини Білик, приголомшивши виглядом:" Вова, будь ласка..."

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