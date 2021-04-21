День похорону принца Філіпа став подвійним ударом для королеви Єлизавети II

Близький друг королеви Британії сер Майкл Освальд помер в день похорону принца Філіпа 17 квітня. Приятелеві королеви було 86 років. Про трагедію вона дізналася за кілька годин до початку похорону чоловіка.

Сер Майкл Освальд працював на монархів з 1970 року. Перш ніж зайняти посаду радника королеви Єлизавети з перегонів в 2003 році, сер Майкл працював на королеву-матір, яка воліла біг з перешкодами, а не "плоскі" гонки.

Як з'ясувалося, чоловік тяжко хворів в останні роки життя.

Як пишуть західні ЗМІ, Єлизавета II була глибоко засмучена, дізнавшись про смерть давнього приятеля. Раніше сер Майкл Освальд постійно супроводжував королеву на скачках. Його дружина розповіла, що він дуже дорожив своєю роботою.

"Майкл завжди говорив, що у нього найчудовіша робота, яку він міг коли-небудь мати. Чоловік сміявся, що працював би на ній, навіть якби був дуже багатою людиною», — поділилася вдова Освальда.

Крім того, він був по-справжньому близький з королевою і її родичами. Дану інформацію підтвердили його колеги.

"Сер Майкл був глибоко прив'язаний до Єлизавети II та її матері. Він був сповнений ентузіазму і отримував неймовірне задоволення від перемог королівських скакунів», — підкреслив друг сера Майкла.

У новорічному списку нагород 2020 року він був призначений кавалером Великого Хреста Королівського вікторіанського ордена (GCVO).

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