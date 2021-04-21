Відома парочка "Холостяк" Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова вирушили відпочивати в Дубаї, проте там з ними трапилася неприємність

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Микита розмістив кілька сторіс про те, чим вони займаються в Дубаї. Спершу молода пара вирушила дивитися на справжніх пінгвінів. Микита показав місце, живуть пінгвіни, в снігу і морозі. Після чого пара вирушила в магазини за покупками, і по поверненню в готель їх чекав неприємний сюрприз. Номер, в якому вони зупинилися - затопило.

"Після всіх пінгвінів і шопінгу ми приїхали в готель і тут це... Потоп!". Далі Микита розповів, що як тільки вони прийшли в номер, то почули якийсь звук. Виявилося, що сусіди зверху їх заливають, зі стелі просто ллється вода. "У нас жорсткий потоп в номері!",- коментує Микита.

Поки Микита знімав відео, Даша встигла трохи прибрати речі з-під струменів води, проте видно, що вода все ще надходить, а речі мокнуть.

"Все у воді, розгрібаємо. Встигли рознести речі по номеру, води вже не так багато", - написав Микита. Після чого Микита заявив, що передзвонив, і тепер сушать речі "з видом на Дубай".

"Ось так все сушимо. З видом на Дубай і з мінімум стресу", - написав коментар до фото Добринін.

Ми раніше писали, що перед пологами пара вирушила відпочити в Дубай, де і проводить зараз час. Микита і Даша часто спілкуються з шанувальниками в сторіс, відповідаючи на питання. Не так давно Квіткова вирішила відверто з шанувальниками, показавши їм, як вона виглядає без зайвих прикрас.

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