Ексучасниця "Холостяка" Катерина Жук розповіла про свій досвід збільшення губ

Як повідомляє Politeka.net, яскрава учасниця шоу "Холостяк" Катерина Жук, яку Михайло Заливако вигнав з проекту, звинувативши в нещирості, активний користувач Instagram, де часто радує публіку яскравими фото зі свого життя. Так, цього разу красуня поділилася своїм досвідом в питаннях краси і зізналася, що після збільшення губ такі втручання стали залежністю.

За словами Каті, тема збільшення губ не раз піднімалася на проекті "Холостяк", тому вона вирішила розповісти про свій досвід. Виявилося, що дівчина за деякий проміжок часу зробила кілька маніпуляцій зі своїми губами – спочатку збільшила, потім зменшила, а потім знову збільшила.

"Перший раз я збільшила губи, коли це ще тільки почало входити, так скажемо, в моду, років 8 тому. У мене своя форма губ красива, тому я додала тільки обсяг. Ну і тоді у мене губи були, звичайно, набагато більше ніж зараз. Це була як залежність, вони здавалися все одно маленькими і хотілося все більше і більше. Багато мене зрозуміють", - поділилася Жук.

"Більше року тому все змінилося, і я зрозуміла, що я хочу виглядати максимально натурально. Я "розлучилася" з губами за допомогою гіалуронідази – фермент, здатний розщеплювати гіалуронову кислоту. Походила місяць, і зрозуміла, що звикла і хочеться все ж трохи додати знову. Зараз я роблю невелику корекцію верхньої губи, бо від природи вона у мене ну занадто маленька", - підсумувала дівчина.

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