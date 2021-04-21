Мама знаменитого серцеїда Дана Балана, співачка Людмила Балан показала, як виглядає в свої 63 роки, надівши маєчку і мініспідницю на відпочинку в Єгипті

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Людмила показала свою струнку фігуру, надівши коротеньку мініспідницю і маєчку червоного кольору на відпочинку. Співачка розмістила кілька постів, де виглядає немов молоденька дівчинка.

На одному з постів мама знаменитого співака показала бургер і картопля "фрі", написавши, що дуже рідко, але дозволяє собі поласувати такою "шкідливою їжею".

"Дуже рідко я можу дозволити собі бургер ... проте ... якщо ви дійсно цього хочете, ви можете ... 😊", - написала Молдавська співачка.

Шанувальники Людмили, серед яких більшість фанатів сина, визнали, що Людмила неймовірно чудово виглядає, і якщо вже сильно хочеться, то дійсно від одного бургера шкоди не буде.

Ультра мініспідничка і ніжки співачки змусили прихильниць не на жарт здивуватися. Ось, що пишуть фанати: "Якщо дуже хочеться, то чому не можна)", "Один раз живемо....не можна собі ні в чому відмовляти", "Ось це точно по-нашому!😊 😃 ", "Так,вам можна тільки позаздрити! Я давно собі такого не дозволяю😉 🌹 🍏 🍌 🍇", "Ви така стройняшка, вам все можна🤗", - написали шанувальники.

Фанати Дана Балана, які приписують йому роман з Тіною Кароль, порівнюють Тіну і маму співака, стверджуючи, нібито вони сильно схожі, і бачать в цьому знак згори. Самі співаки не підтверджують своїх романтичних стосунків прямо, хоча нерідко підігрівають чутки про те, що їхні стосунки значно вагоміші, ніж просто колеги по цеху.

Нагадаємо, що 63-річна мама Балана в міні-сукні граціозно осідлала красеня-жеребця: "Людочка, де Даник?"

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