Українська актриса і дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук відповіла на звинувачення у брехні

Як відомо, десять років тому актриса травмувалася в результаті падіння з коня, у Анни утворилася шийна грижа. Останній місяць Саліванчук займалася підготовкою до операції, а також ходила в спеціальному комірі, страждаючи від болю. Після того, як рішення про проведення операції було прийнято, зволікати знаменитість не стала.

35-річній Ганні зробили операцію з видалення грижі в двох місцях і заміні шийних дисків на спеціальні пластини. Однак, як з'ясувалося, деякі користувачі чомусь не повірили Ганні та її сумним подіям:

"Боже, тільки що прочитала одне повідомлення, коли мені сказали «що" ой, а ви все придумали з операцією, тому що як це можливо через день після таких подій і відразу повернутися додому?». Ну, якщо ви вважаєте, що на відео була не я і це був монтаж, це звичайно забавно. Але дивно, я ж виклала відео, де видно, як лежу я, під наркозом, ніяких фільтрів…

Тим більше, що ось тут мій шрам на шиї. Я не хочу його показувати, щоб не травмувати моїх шанувальників, та й самій не засмучуватися. Кожен день я роблю собі перев'язки і розумію, що мені не хочеться бачити його, не хочеться дивитися. Розумію, що люблю свою красиву струнку шию, а зараз вона заклеєна. Я навіть голову не мою, так як не можна мочити шию.

Вибачте, за подробиці. Я пішла з лікарні за дозволом лікаря, ось тільки рука ще опухла через неправильно введеного катетера. Страшно, такого ще не було, але це дрібниці. Тепер потрібно відновлюватися, хоч і трохи депрессуха навалила на мене", - підмітила зірка.

"90% з вас проголосували, що хочуть побачити мою операцію. Так як вона була дуже складна і не дуже сприйнятлива людському оку, відразу попереджаю: кому немає 16 років, краще не дивитися", - попередила Саліванчук і розповіла про своє самопочуття після операції.

"Поки що, звичайно, танцювати не можу 😂 піднімати і опускати голову теж. Повертати трохи можу, але все одно боляче. Тому що шви ще свіжі. Їх обіцяли зняти через тиждень, якщо все буде добре", - додала вона.

Нагадавши, фігуриста дружина продюсера "Квартал 95", розстебнувши гудзики, поманила значним бюстом: "я - як вода...".

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера " Квартал 95 "вразила зовнішністю перед серйозною операцією:" шия болить, рука віднімається...".

Також Politeka писала, що дружині продюсера "Квартал 95" потрібна операція.