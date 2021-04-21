Відомий співак, чоловік судді "Голос країни" Наді Дорофєєвої Володимир Дантес оригінальним чином привітав свою другу половинку з днем народження

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Дантес розмістив кілька сторіс про те, як привітав свою кохану з днем народження. Без жартів не обійшлося.

Володимир став знімати відео на кухні рівно о 00:00, він включив фільтр "мікрофони ЗМІ" і записував відео: "Увага, сенсація! Я живу зі старою! 31, здоров! З днем народження!",- прокричав Дантес. При цьому співак показав Надю зі склянкою соку в руці. Своє відео Володимир підписав: "Алоха, стара! Наді Дорофєєвій 31".

Дівчина не без подиву сприйняла почуте, проте почуття гумору перемогло, і Надя розсміялася, розтанувши в обіймах Дантеса.

У своєму сторіс Надя розмістила кілька фото з подарунками від чоловіка і від матусі. При чому спершу Надя показала, як виглядають коробочки, акуратно упаковані від Володимира, після чого наступний кадр - розгорнуті похапцем коробки з-під подарунків, багато розірваних, зім'ятих обгорток, і підписала фото смайликами.

Володимир такий же кадр прокоментував у себе в сторіс так:"Коли ти претендуєш на звання кращого чоловіка".

Мама подарувала Наді альбом з фотографіями від народження до 31 року. На обкладинці матуся і малятко Надюша.

Крім того, Володимир розмістив відео з подорожі на Балі, де Надя сидить поблизу водоспаду і ловить руками бризки. І також написав: "З днем народження, моя любов!"

Також Надя Дорофєєва розмістила афішу, в якій відомі співаки вітають свою колегу з днем народження: "Макс Барських, Олександр Гудков, Олена Темнікова, Монатік, Володимир Дантес, Анна Трінчер, МОТ, Ян Гордієнко, вітають Надю Дорофєєву з днем народження", - написано в анонсі.

Нагадаємо, що Дорофєєва показала, як готується до свого 31-річчя вдома: "піду створювати...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва напередодні дня народження потрапила в скандал з непристойним Відео:»вас дивляться діти...".

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес дозволив собі зайве з фанаткою, Надя не стерпіла: "може, головою подумаєш?".