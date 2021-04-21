Співак DZIDZIO (Михайло Фома) прокоментував чутки про проблеми в сім'ї
Як відомо, артист одружений на Ярославі Хомі, яка також будує кар'єру співачки і виступає під псевдонімом SLAVIA. Про свої стосунки з дружиною співак розповів Катерині Осадчій у програмі "Світське життя", передає Politeka.net.
"Невже шлюб Дзідзьо тріщить по швах?! Ексклюзивний коментар-з перших вуст!» - йдеться в анонсі нового випуску програми.
Зазначимо, користувачі Мережі емоційно відреагували на пост.
"Той шлюб вже давно тріснув... Так як Дзідзьо вчинив з дружиною - це приклад слабкого чоловіка, боягуза", - пишуть в коментарях.
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Зазначимо, раніше Ярослава в інтерв'ю "Зірковому шляху" зізнавалася, що у них з Михайлом не все гладко.
Влітку в таємниці від свого чоловіка Михайла Хоми Slavia записала хіт"Я тобі не мамка". У цій пісні дівчина натякнула на труднощі у відносинах. При цьому SLAVIA зізналася, що коли відбулася прем'єра композиції, DZIDZIO навіть не підтримав її.
"Замість цього він підтримав іншу співачку, у якої в один день зі мною теж була прем'єра кліпу. Кажу: "Чому ти привітав її, невже вона рідніша, ну як?"- говорила співачка.
За її словами, пісня "я тобі не мамка" - автобіографічна. Особливо, фраза " на якій медитації ти був цілу ніч?". Ярослава розповіла, що її чоловік дійсно ходить на нічні медитації, не попередивши її, що його не буде вдома до ранку.
"Буває у нього. Причому мене не попереджає, а я всю ніч не сплю і думаю, що з ним щось сталося. Всіх піднімаю на вуха вночі. А він вранці передзвонює, що ось я був на медитації", - каже SLAVIA.
Нагадаємо, Михайло та Ярослава познайомився під час конкурсу «Молода Галичина», згодом вони співали разом у гурті «Друзі». Одружилися вони в листопаді 2018 року.
Нагадаємо, DZIDZIO засвітився обіймах з Адою Роговцевою після постільної сцени: дружина співака вже відреагувала.
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