Продюсер групи "Ласкавий травень" Андрій Разін назвав причину депресії Андрія Данилка
Відзначимо, здоров'я артиста, який отримав популярність завдяки виступам в образі Вєрки Сердючки, останнім часом широко обговорюється в мережі. Поштовхом для цього послужили слова продюсера Юрія Нікітіна в програмі»Зірковий шлях". Він заявив про серйозні проблеми Данилко зі здоров'ям.
Прокоментувати тему вирішив і Андрій Разін. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку продюсера «ласкавого травня» в Instagram.
"Я хочу вам відкрити маленьку таємницю. Напередодні Євробачення він абсолютно щасливий приїхав до нас з бабусею і провів три дні в селі. Перед конкурсом він просто хотів відволіктися від усього і надихнутися на виступ у конкурсі. Він дуже любив мою бабусю. Багато їздили до неї", - почав свою розповідь Разін.
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За його словами, російська сторона, яка відправила на "Євробачення" групу "Серебро", влаштувала справжнє цькування через пісню, яку заспівала Вєрка Сердючка.
"Це було особливо помітно на тлі нагнітається протистояння Росії і України. Але пісня, яку виконав Андрій, абсолютно не ображала Росію. Деякі діячі перевернули ці слова і практично влаштували йому цькування", - заявив продюсер.
Пізніше Данилко офіційно заборонили виступати на території Росії і «засоби масової інформації обрушилися на нього ще більше».
"Звичайно, таке цькування Андрій не міг пережити. Він-тонка душа людина і дуже болісно поставився до цього... на жаль, це цькування мало дуже серйозні наслідки для нього. Андрій захворів. У нього була глибока депресія. Лікарі буквально рятували йому життя. Тому я вважаю, що ті, хто труїть артистів, ті, хто підбурює телебачення на цькування один одного – покидьки", - підсумував Разін.
Відзначимо, в мережі активно коментують пост і бажають Данилку здоров'я.
"Як шкода, Андрій артист від Бога 🙏 дай Бог йому здоров'я і сил з усім впоратися", "Прекрасний артист!! Талановитий дай бог міцного здоров'я Андрію", "Міцного здоров'я Андрію Данилку", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, раніше представники Андрія Данилка спростували наявність у нього серйозних проблем зі здоров'ям.
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