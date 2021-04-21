Продюсер групи "Ласкавий травень" Андрій Разін назвав причину депресії Андрія Данилка

Відзначимо, здоров'я артиста, який отримав популярність завдяки виступам в образі Вєрки Сердючки, останнім часом широко обговорюється в мережі. Поштовхом для цього послужили слова продюсера Юрія Нікітіна в програмі»Зірковий шлях". Він заявив про серйозні проблеми Данилко зі здоров'ям.

Прокоментувати тему вирішив і Андрій Разін. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку продюсера «ласкавого травня» в Instagram.

"Я хочу вам відкрити маленьку таємницю. Напередодні Євробачення він абсолютно щасливий приїхав до нас з бабусею і провів три дні в селі. Перед конкурсом він просто хотів відволіктися від усього і надихнутися на виступ у конкурсі. Він дуже любив мою бабусю. Багато їздили до неї", - почав свою розповідь Разін.

За його словами, російська сторона, яка відправила на "Євробачення" групу "Серебро", влаштувала справжнє цькування через пісню, яку заспівала Вєрка Сердючка.

"Це було особливо помітно на тлі нагнітається протистояння Росії і України. Але пісня, яку виконав Андрій, абсолютно не ображала Росію. Деякі діячі перевернули ці слова і практично влаштували йому цькування", - заявив продюсер.

Пізніше Данилко офіційно заборонили виступати на території Росії і «засоби масової інформації обрушилися на нього ще більше».

"Звичайно, таке цькування Андрій не міг пережити. Він-тонка душа людина і дуже болісно поставився до цього... на жаль, це цькування мало дуже серйозні наслідки для нього. Андрій захворів. У нього була глибока депресія. Лікарі буквально рятували йому життя. Тому я вважаю, що ті, хто труїть артистів, ті, хто підбурює телебачення на цькування один одного – покидьки", - підсумував Разін.

Відзначимо, в мережі активно коментують пост і бажають Данилку здоров'я.

"Як шкода, Андрій артист від Бога 🙏 дай Бог йому здоров'я і сил з усім впоратися", "Прекрасний артист!! Талановитий дай бог міцного здоров'я Андрію", "Міцного здоров'я Андрію Данилку", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, раніше представники Андрія Данилка спростували наявність у нього серйозних проблем зі здоров'ям.

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