Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе з ранку

Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією з красунь "Жіночого кварталу". Дівчина мріє знятися в повноцінному фільмі, а зараз активно розвиває соціальні мережі, де ділиться не тільки сценічними образами, а й особистими кадрами.

На першому кадрі дівчина стояла у ванній і чистила зуби, знімаючи себе на телефон в дзеркало. На другій фотографії красуня вже натягнула піджак і зробила макіяж, фарбуючи в останню чергу губи. Відразу можна помітити, як сильно відрізняються між собою, адже навіть укладання у Лери спочатку не було.

"Дивитися зі звуком", - написала зірка під кадрами.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже вона була опублікована в сторіс Instagram.

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Напередодні літа довгонога красуня вирішила показати публіці своє домашнє тренування. Відповідні кадри Товстолес опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram.

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