Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе з ранку
Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією з красунь "Жіночого кварталу". Дівчина мріє знятися в повноцінному фільмі, а зараз активно розвиває соціальні мережі, де ділиться не тільки сценічними образами, а й особистими кадрами.
На першому кадрі дівчина стояла у ванній і чистила зуби, знімаючи себе на телефон в дзеркало. На другій фотографії красуня вже натягнула піджак і зробила макіяж, фарбуючи в останню чергу губи. Відразу можна помітити, як сильно відрізняються між собою, адже навіть укладання у Лери спочатку не було.
"Дивитися зі звуком", - написала зірка під кадрами.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже вона була опублікована в сторіс Instagram.
Ми писали, що зірка "Квартал 95" і "жіночого кварталу" Лера Товстолес порадувала шанувальників свіжим відео і актуальними порадами.
Напередодні літа довгонога красуня вирішила показати публіці своє домашнє тренування. Відповідні кадри Товстолес опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram.
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