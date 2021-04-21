У мережі з'явилося архівне фото Тіни Каролль з чоловіком і маленьким сином
Як передає Politeka.net, знімок розмістили на одній з фан-сторінок, присвяченій артистці.
Відзначимо, Кароль познайомилася з майбутнім чоловіком в 2007 році, коли гучним скандалом закінчилася її співпраця з продюсером.
Євген Огір також був продюсером, але для Кароль став значно більшим.
"Зустріч з Женею все змінила. Він переконав мене, що я зможу почати все спочатку і домогтися успіху. Він ходив зі мною по лікарнях, ми разом почали підбирати пісні " - згадувала непрості моменти своєї біографії артистка.
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У січні 2008 Тіна Кароль і Євген Огір оформили відносини офіційно. А вже в листопаді у них народився син.
У 2012 році стало відомо, що у Євгена рак шлунка. У 2013 році його не стало. Дружину Тіни Кароль було всього 32 роки.
Архівне фото щасливої Кароль поруч з чоловіком і сином викликало бурхливу реакцію її шанувальників.
"Тіна з Женею схожі і син красень❤, але на жаль повернути не можна потрібно жити справжнім", " красива пара....Дуже шкода...", "Тіночка живи далі! Ти дуже красива і не повинна бути одна», «Краса», «щастя», - пишуть в коментарях.
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