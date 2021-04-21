У мережі з'явилося архівне фото Тіни Каролль з чоловіком і маленьким сином

Як передає Politeka.net, знімок розмістили на одній з фан-сторінок, присвяченій артистці.

Відзначимо, Кароль познайомилася з майбутнім чоловіком в 2007 році, коли гучним скандалом закінчилася її співпраця з продюсером.

Євген Огір також був продюсером, але для Кароль став значно більшим.

"Зустріч з Женею все змінила. Він переконав мене, що я зможу почати все спочатку і домогтися успіху. Він ходив зі мною по лікарнях, ми разом почали підбирати пісні " - згадувала непрості моменти своєї біографії артистка.

У січні 2008 Тіна Кароль і Євген Огір оформили відносини офіційно. А вже в листопаді у них народився син.

У 2012 році стало відомо, що у Євгена рак шлунка. У 2013 році його не стало. Дружину Тіни Кароль було всього 32 роки.

Архівне фото щасливої Кароль поруч з чоловіком і сином викликало бурхливу реакцію її шанувальників.

"Тіна з Женею схожі і син красень❤, але на жаль повернути не можна потрібно жити справжнім", " красива пара....Дуже шкода...", "Тіночка живи далі! Ти дуже красива і не повинна бути одна», «Краса», «щастя», - пишуть в коментарях.

Нагадавши, улюбленець Кароль Дан Балан крупно зганьбився, вирішивши заспівати без фонограми: "стрибає як козлик і виє"

Як повідомляла Politeka, у Тіни Кароль помітили розкішну каблучку на безіменному пальці: відео

Також Politeka писала, що Кароль вперше заспівала на "Голосі країни" зі своїми підопічними, але щось пішло не так: "жах"