Дочка Олі Полякової Маша вирішила зняти відео, поки мама спить

Як пише Politeka.net, Оля Полякова вирушила з дочками Алісою і Машею, а також мамою, до Туреччини на відпочинок. Сім'я активно ділитися кадрами з відпочинку, підігріваючи інтерес фанатів в Instagram.

Цього разу відео опублікувала Маша Полякова в соціальних мережах. Красуня показала літній столик, де сиділа разом з бабусею. Аліси на сніданку, як і мами, не виявилося. Окремо Маша акцентувала увагу на Світлані Поляковій( мамі Олі), демонструючи жінку без фільтрів, яка сиділа за столом.

"Сьогодні Ліза на уроках, а мама ще спить, тому снідаємо сьогодні я і прекрасна бабуся", - сказала у відео Маша.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі показовим кадрам, адже вони були в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

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Оля показала фото, на якому позує з доньками і мамою. Сама співачка одягнена в червону сукню з чорними плямами. Поруч з нею стоїть її старша дочка Маша, яка одягнена в коротку сукню в квіточку з відкритими плечима. До неї притиснулися її молодша сестра Аліса і бабуся Світлана.

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