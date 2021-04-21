Популярний проєкт "Холостяк" продовжує тримати глядачів у напрузі, останній епізод реаліті змусив шанувальників переживати за фаворитку Заливако, Юлію "Зайку" Бельченко

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram проєкту "Холостяк" розмістили відео на якому Юлія цілує Михайла Заливако, але він запитує, невже це все, чого вона хотіла, (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

На відео Юлія у світло-блакитному піджаку, з пояском, без білизни, дівчина поправляє одяг, і підсаджується ближче до Михайла:

"Знаєш, мені дуже не сподобалося, як ми з тобою попрощалися", - каже "Зайка" і цілує Михайла. "Я тільки заради цього всю движуху затіяла!",- зізнається дівчина. Але Михайло дивиться на неї та питає: "і це все?", "Так!",- відповідає дівчина мало не плачу.

У коментарі своїх дій Михайло каже, що його покликали для розмови та він був готовий поговорити. Він очікував, що Юлія поставить йому питання, які її цікавлять.

"Тобто для тебе відносини будуються на поцілунках?",- запитує Заливако. "Ні, не тільки...",- відповідає збентежена дівчина.

У коментарях до відео дівчину дуже шкодують. Глядачі вважають, що Михайло сильно принизив дівчину. Інші вважають, що його дії логічні, адже вона покликала поговорити, а виявилося просто поцілуватися.

"Мені здається що стосовно до неї у нього багато вимог, він на неї тисне і від його питань вона ще більше розгублюється...мені її шкода", "Просто він уже зробив напевно свій вибір і Юля йому більше не цікава", "Їй потрібно навчитися говорити з ним, і висловлювати свої думки словами, а потім і поцілунками", "Він в багатьох ситуаціях поводиться не зрозуміло....мені теж жалко було її", "Згідна, її шкода, вона ледь не заплакала", "Мені теж її стало жалко в той момент😔", "Думаю, Юлі ще не одні відносини доведеться пройти, набити гуль, усвідомити свою цінність, а тільки тоді вона зустріне свого чоловіка. З Михайлом вона точно не буде 🤷", - написали підписники сторінки.

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